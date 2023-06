Minime, la toccante mostra fotografica

Grande successo per la mostra fotografica "Con gli occhi puntati lontano" dedicata all’esperienza missionaria delle sei suore Minime del Sacro Cuore che nel 1932 partirono per la Cina. La mostra è allestita sino al 18 giugno all’interno dell’istituto delle Minime di Poggio a Caiano. In Cina, le suore salvarono la vita di tante bambine fino al 1949, anno in cui dovettero fuggire a causa delle pressioni politiche del regime comunista. Tredici pannelli formano un percorso espositivo emozionante con foto, testi e agli oggetti originali utilizzati dalle missionarie. La mostra, curata da Gabriele Marco Cecchi e Andrea Foligni sarà aperta oggi, domani, domenica, poi da mercoledì 14 fino a domenica 18 giugno dalle 17 alle 19. L’Istituto delle Minime Suore del Sacro Cuore ringrazia i curatori della mostra e gli operatori del gruppo di lavoro "Oltre il centenario" nel cui ambito l’iniziativa è stata ideata e promossa.