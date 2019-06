Prato, 29 giugno 2019 - Sono più di sessanta i giovani controllati la notte scorsa in via di Filettole e nel piazzale Inghirami da parte delle pattuglie della Territoriale e del Reparto motociclisti della polizia municipale di Prato, che hanno effettuato verifiche su tutti i ciclomotori e le minicar presenti riscontrando diverse violazioni. Si tratta di un nuovo controllo nella zona in seguito a numerose chiamate giunte al centralino della Polizia Municipale nel mese di giugno per segnalare il raggruppamento di ragazzi che provocano rumori e schiamazzi anche con ciclomotori a tutto gas, abbandono di rifiuti quali bicchieri di plastica e carte lasciate a terra. Lamentate anche situazioni di intralcio e di difficoltà di transito soprattutto nella stretta via di Filettole, visto l'ampio numero di motorini in sosta. Anzi in quest'ultima via qualche giorno addietro si è verificato anche un incidente con una minicar che, fuoriuscita dalla sede stradale, ha rischiato di precipitare in una ripida scarpata. Situazioni ricorrenti, per le quali la Polizia municipale nelle scorse settimane è intervenuta a più riprese cercando di sensibilizzare i giovani a tenere comportamenti corretti per consentire da una parte l'aggregazione, ma dall'altra il diritto dei residenti al riposo ed alla tranquillità.

Ieri notte più di sessanta giovani conducenti sono stati sottoposti al controllo dei documenti e alcuni all'alcoltest. Un ciclomotore ed una minicar sono stati posti sotto sequestro amministrativo per mancanza della copertura assicurativa obbligatoria ed altri due veicoli, un ciclomotore ed un motociclo, sono stati sospesi dalla circolazione a causa di alterazioni illecite del dispositivo di scarico. Tra le altre violazioni in tema di sicurezza dei veicoli, sono emerse 4 sanzioni per omessa revisione obbligatoria ed altre 4 per mancanza dei dispositivi di equipaggiamento obbligatori per i veicoli. Nessuna violazione è stata riscontrata in relazione all'uso dell'alcol alla guida.