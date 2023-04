Minacce ai coetanei per 10 euro Ragazzini denunciati per rapina

Hanno estratto un coltellino a serramanico e lo hanno puntato contro due coetanei. Li hanno minacciati e poi si sono fatti consegnare i soldi che avevano in tasca, 10 euro. I ragazzini "terribili" sono tornati a colpire dopo l’ultimo episodio avvenuto ai giardini di Vergaio il 17 marzo. Questa volta a farne le spese sono stati due giovani di 14 e 15 anni che si sono trovati faccia a faccia con gli aggressori. Questa volta, però, i minorenni sono stati rintracciati quasi subito dai carabinieri della stazione di Iolo e denunciati per rapina. Si tratta di tre giovanissimi: due quindicenni e un quattordicenne, italiani di seconda generazione, che mettono a segno i loro colpi soprattutto nella zona di San Giusto. Le due ultime rapine si sono consumate a distanza di un giorno, il 28 e 29 marzo, di pomeriggio e in mezzo alla strada. Secondo quanto ricostruito, i tre balordi hanno avvicinato i coetanei, hanno estratto il coltello e li hanno immobilizzati. Poi si sono fatti consegnare i pochi soldi che avevano in tasca. Le due vittime hanno chiesto aiuto ai carabinieri che si sono messi sulle tracce dei baby criminali. I militari dell’Arma sono riusciti a risalire ai tre in poco tempo: uno dei balordi infatti era stato controllato poco prima dai carabinieri e indossava gli stessi abiti che aveva quando ha fatto la rapina. I tre sono stati denunciati alla Procura dei minorenni a Firenze. Durante la perquisizione è stato trovato un coltello a serramanico – sequestrato – probabilmente lo stesso usato per minacciare i coetanei e portare a termine la rapina.

Non è la prima volta che avvengono episodio violenti i cui autori sono minorenni. Negli ultimi tempi le aggressioni si sono susseguite una dopo l’altra, compreso un fatto piuttosto efferato ai giardini di via Colombo quando un quattordicenne è finito al Meyer per aver ricevuto un colpo in testa. Si tratterebbe sempre della stessa banda, composta da più elementi che si alternano fra di loro. Alcuni dei quali sono i denunciati l’anno scorso, sempre dai carabinieri, per aver creato disagio e minacciato in più occasioni i frequentatori dell’Omnia Center. Fra i tre denunciati ieri, un paio sarebbero stati protagonisti delle minacce rivolte ai frequentatori dei giardini di Vergaio.

Laura Natoli