Migliorare la Piana. Prato in prima linea: "Pronti al confronto"

"Io sono a totale disposizione sia della Regione che dei Comuni limitrofi per iniziare un dibattito e capire come possiamo migliorare quell’area in chiave contemporanea e di sostenibilità e quando parlo di sostenibilità non mi riferisco solo a quella ambientale ma anche a quella delle persone che ci abitano". Lo ha detto Ilaria Bugetti sindaca di Prato, a margine di un evento in Consiglio regionale parlando dell’esplosione nel deposito Eni di Calenzano avvenuta lunedì scorso e nalla quale hanno perso la vita cinque persone, mentre nove sono rimaste ferite. Lo scoppio è stato nettamente avvertito anche a Prato. "Ad ora non c’è stato alcun tipo di incontro di dettaglio su questo tema - ha aggiunto Bugetti - ma va da sé che è necessario ripensare una urbanizzazione che deriva da decenni in cui le esigenze e le sensibilità di un tempo erano diverse da quelle che abbiamo oggi. Quindi la necessità di coniugare la presenza delle imprese con le civili abitazioni".

Sul punto, la sindaca rimarca la sua posizione sull’ampliamento dello scalo: "Sono sempre stata sul fronte per il no all’aeroporto". D’altra parte, aggiunge, "bisogna avere cura di ripensare" alla pianificazione in una zona così densamente popolata. Ovviamente, osserva Bugetti, "ereditiamo una programmazione fatta decenni e decenni fa. È importante aprire una riflessione, anche perché oggi le opportunità e gli stili di vita sono cambiati e quindi c’è bisogno di mettersi tutti insieme intorno a un tavolo e capire come migliorare la situazione".