Migliana, 48 presepi. La tradizione emoziona

A Migliana vince la speranza e il desiderio di ripartire. Domani, giorno dell’Immacolata, nel borgo viene inaugurata la ormai tradizionale "Via dei presepi", un coinvolgente progetto di comunità che vede protagoniste decine di famiglie, promosso dalla Proloco di Migliana, in collaborazione con la parrocchia e con il supporto del Comune di Cantagallo. Saranno 48 i presepi in mostra lungo le strade, presso le abitazioni e le attività commerciali. A guidare i visitatori sarà una carta messa a punto dai volontari della Proloco che viene appesa nelle bacheche del paese e grazie a un QR code consente di esplorare tutto il percorso. L’inaugurazione è fissata per le ore 15 con il concerto della Filarmonica di Luicciana e la merenda.

"È un bel segno di ripartenza dopo l’alluvione questa iniziativa che si rinnova, per questo ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per la sua realizzazione – le parole del sindaco Guglielmo Bongiorno –: quella della comunità di Migliana è una tradizione radicata, per questo l’amministrazione comunale ha sostenuto con convinzione la sua ripresa promuovendo anche il collegamento con il progetto Terre di Presepi". "Il presepe dà il senso di famiglia e adesso, dopo l’esperienza drammatica che ha vissuto Migliana e tutta la Val di Bisenzio, è importante dare valore allo stare insieme", afferma Giulio Pieraccini, presidente della Proloco.

Un altro bel segno della voglia di ripartire è anche l’albero di Natale allestito nel borgo di Chiusoli, a due passi da Migliana, dalla Pro loco insieme ai volontari dell’Associazione Solidarité Identités, che sono arrivati in aiuto nell’emergenza. Sempre domani alle 12, con l’albero, verranno donati panettoni e pandori ai cittadini colpiti dall’alluvione.