Mezzo secolo d’amicizia. Ex studenti si ritrovano. Ricordi, risate, emozioni

I ragazzi di ieri si sono ritrovati a cena, mezzo secolo dopo, a condividere ricordi, aneddoti, a riguardare vecchie fotografie. Quelle conservate negli album, mica sugli smartphone. Erano gli anni Settanta, era un altro mondo. Protagonisti di cene ricche di emozioni alcuni ex studenti del Dagomari.

"Quest’anno i ventenni del 1974 si sono ritrovati a Prato al ‘Bar Antica Caffetteria La Foresta’ dell’amico Enrico Pieragnoli per celebrare un traguardo significativo: il cinquantesimo anniversario del conseguimento del diploma di ragioneria", raccontano i protagonisti dell’ex 5ªC: "Questo incontro è stato particolarmente significativo per tutti, perché gli aneddoti e i ricordi condivisi hanno rinnovato amicizie e legami che già duravano da decenni". In tanti hanno portato le foto in bianco-nero fatte negli anni Settanta, qualcuno ha portato anche fotografie a colori degli anni Ottanta e altri ancora le foto digitali degli anni Duemila. Perché un filo ha tenuto uniti molti degli ex compagni di classe.

La serata è trascorsa fra risate e narrazioni, con questi "splendidi settantenni" tornati per un sera negli anni della meglio gioventù, quelli del "ci troviamo in piazza", "nel pomeriggio ti passo a trovare" e "devo rientrare entro mezzanotte".

"Oggi, come tutti – spiegano Domenica, Mario e Grazia, tre ex compagni di classe – siamo tecnologici e viviamo l’attualità in piena autonomia e soddisfazione, tuttavia siamo consapevoli di aver vissuto un cambiamento epocale". La serata si è conclusa con il classico taglio della torta e la promessa di rivedersi il prima possibile.

Nella foto: Mario Brandi, Domenica Loscalzo, Rosita Carlesi, Carmen Fabbri, Patrizia Carpini, Gianna Nesi, Patrizia Becagli, Mariangela Calzolai, Antonio Ruggiero, Renzo Martelli, Luciana Catani, Franco Colzi, Giacomo Asero, Grazia Carniato, Marco Drovandi, Giuseppe Mugnaioni, Grazia Tasselli , Paola Bertini, Tea Rugnoni, Giacomo Ceresa, Rina Gherardini, Marzia Sorini, Moreno Guasti e Paolo Messana.

Erano sempre al Dagomari anche gli ex studenti protagonisti di un’altra cena. Dopo 50 anni la classe 5 D ragionieri ha festeggiato l’ anniversario dal diploma del 1974. Da sinistra a destra nella foto grande: Borri Francesco, Pestelli Antonella, Giorgetti Antonella, Pollastri Marcella, Martini Adriana, Livi Luca, Alpini Maria Pia, Berti Sauro, Pecchioli Alessandra, Paoli Emanuela, Pellegrini Stefania, Lombardi Paolo, Sanesi Silverio, Giardi Massimo, Cambi Gianluca, Rosati Roberto, Bellanova Angelo, Santanni Stefano, Landini Arrigo, Bellini Roberto.