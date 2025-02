MetJazz, doppio appuntamento. L’omaggio a Charlie Parker e Amaro Freitas sul palco del Met

Doppio appuntamento con MetJazz. Oggi alle 11 alla Monash University le passioni e le ossessioni del leggendario sassofonista Charlie Parker vengono raccontate in una performance tra jazz, letteratura e teatro con protagonista l’attore Felice Montervino, insieme all’eccellente ensemble Roundella. In scena, in un costante interplay tra musica e parole, vengono restituite le ultime fasi della vita di Parker attraverso un adattamento tratto dal racconto El perseguidor di Julio Cortàzar e i disegni di José Muñoz. Pubblicato nel ’59, il romanzo breve da poco riproposto come L’inseguitore, si ispira alle vicende e ai tormenti del grande musicista, che era scomparso prematuramente quattro anni prima. Johnny Carter, questo il nome del personaggio, vive in bilico tra creatività e autodistruzione, dramma e ironia, ordine e caos, tra New York e Parigi, divorato da un’ansia di vita che sconfina nella patologia.

Domani alle 21 al Metastasio, in esclusiva italiana ci sarà invece il concerto di Amaro Freitas, una delle figure più originali del pianismo contemporaneo tra jazz e tradizione afrobrasiliana. Due mondi all’apparenza poco compatibili, ma a questa ricchezza contraddittoria, nel suo progetto in piano solo dal titolo Brasile Segreto Freitas aggiunge un altro suono del mondo brasiliano, quello indio, in particolare amazzonico e amalgama il tutto con tocchi di elettronica che sembrano sgorgare dalle profondità del pianoforte. La musica del pianista brasiliano Amaro Freitas è attraversata da un richiamo al rito, alla magia, alla storia sepolta di popolazioni sfruttate, che nell’arte rivivono e riprendono voce. Biglietti sul sito del Metastasio: per Montervino 8 euro; per Freitas 20 euro, ridotto over 65, soci Coop e abbonati prosa 15 euro e 11 euro per under 25 e gruppi.