Metella compie 102 anni. L’omaggio di Montemurlo alla sua ultracentenaria

Montemurlo (Prato), 19 settembre 2024 – Una giornata speciale per Montemurlo: oggi, 19 settembre, Metella Baldi ha compiuto 102 anni. Il sindaco Simone Calamai e l'amministrazione comunale hanno espresso le proprie felicitazioni alla ultracentenaria molto nota a Montemurlo per aver gestito per oltre 40 anni la merceria di Ambalagi. Metella festeggia l'importante compleanno circondata dall'affetto dei figli Sandra e Riccardo, anima della corsa ciclistica "Sportivi di Bagnolo". Ancora auguri a Metella!