Messa crismale con la consacrazione degli oli santi

In cattedrale il vescovo Nerbini ha presieduto la solenne messa crismale. Come da tradizione il giovedì santo il clero diocesano si è ritrovato per rinnovare le promesse sacerdotali e per consacrare gli oli santi che serviranno per il conferimento dei sacramenti. Alla messa erano presenti una sessantina di sacerdoti. In questa occasione sono stati ricordati anche due importanti anniversari di ordinazione: don Bruno Martini, parroco di Santa Maria Assunta a Narnali, e padre Venceslao Dal Cero dei Sacramentini, quest’anno festeggiano cinquant’anni di messa.

Nell’omelia monsignor Nerbini si è rivolto ai sacerdoti per ringraziarli, in modo "sincero e autentico", per il loro impegno ministeriale. "È bellissimo pensare, e tutti ne abbiamo fatto esperienza che il Signore ci permette a volte con poco di fare i miracoli. Un sorriso, l’accoglienza, l’ascolto, la condivisione, l’incoraggiamento, la correzione fraterna sono altrettante strade attraverso le quali far crescere le persone che ci sono affidate o che incontriamo nel nostro cammino e che portavano madre Teresa a coniare un detto semplice ma efficace: meglio l’errore nella gentilezza che i miracoli nella scortesia".

Infine il Vescovo si è rivolto ai fedeli presenti in chiesa con queste parole: "amate i vostri sacerdoti, accompagnateli, fraternamente fatevi loro vicino".