Merci, Prato e Livorno più vicine. Ora c’è la linea ferroviaria diretta

Direttamente dalla fonte di Scarperia fino in America passando per l’interporto di Prato. È il progetto che vede al centro la volontà di ridurre le emissioni nocive in atmosfera utilizzando un sistema di trasporto misto tra ferro e gomma. Il meccanismo è semplice il risultato è stupefacente: 1500 tir sulle strade in meno ogni anno grazie ai treni merci che da Gonfienti arrivano direttamente al porto di Livorno e da qui sulle navi verso gli Usa. Da ieri è realtà il nuovo collegamento intermodale tra l’interporto della Toscana Centrale e il Terminal Darsena Toscana per il trasporto di acqua Panna.

La nuova tratta ferroviaria movimenterà nella fase iniziale 25 container con cadenza settimanale e sarà in grado di sostituire l’equivalente di 1.500 camion all’anno con una riduzione del 12% delle emissioni di CO2 sulla tratta Scarperia-Livorno. Questo comporterà significativi benefici ambientali e una riduzione del traffico, in particolare sulla congestionata arteria Fi-Pi-Li. L’obiettivo a lungo termine è incrementare il servizio a pieno regime fino a tre treni completi settimanali, che corrispondono a circa 75 container con una riduzione del 36% delle emissioni di CO2, creando così un collegamento più efficiente per il distretto della Toscana Centrale. Un’iniziativa ambiziosa non solo per ridurre l’inquinamento, ma anche il numero di camion sulle strade, migliorando la qualità dell’aria e la sicurezza stradale. Il gruppo Sanpellegrino e Logistica Uno, partner e promotrice e coordinatrice del progetto, hanno siglato un accordo per ottimizzare la riduzione delle emissioni di anidride carbonica nel trasporto di Acqua Panna dallo stabilimento di Scarperia al porto di Livorno. Il progetto, che rappresenta un passo significativo verso la sostenibilità ambientale, è stato realizzato anche grazie al contributo dell’Interporto di Prato e Logtainer, che ha recentemente avviato un nuovo servizio ferroviario per il trasporto merci.

"E’ un progetto che finalmente si concretizza e che ci vede protagonisti – dice Antonio Napolitano, ad di Interporto – E’ uno sforzo che abbiamo voluto fare per dare un importante servizio alla Toscana e un contributo in termini ambientali".

L’accordo col gruppo SanPellegrino è il primo che riguarda il mondo dell’acqua: "Siamo sempre alla ricerca di nuove soluzioni logistiche che migliorino la sostenibilità e l’impatto ambientale", ha sottolineato Simona Mascia, manager Gruppo SanPellegrino. All’inaugurazione del primo viaggio verso la Darsena di Livorno ha partecipato anche l’assessore alle infrastrutture della Regione, Stefano Baccelli: "Si tratta di un progetto pilota che va verso il passaggio da gomma a ferro. Stiamo lavorando anche a una sorta di bonus per le aziende che preferiranno il treno ai tir".

Presenti all’inaugurazione della tratta anche Gianluca Cornelli, amministratore delegato di Logistica Uno e Paolo Montanari, dg di Logtainer insieme a Francesco Querci, presidente dell’Interporto della Toscana Centrale, la sindaca Ilaria Bugetti e Marcello Gozzi, direttore di Confindustria Toscana Nord.

Silvia Bini