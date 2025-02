Mercato immobiliare. La Valbisenzio piace a indiani e pakistani

Le aree cittadine di maggior interesse per l’utenza non italiana sono quelle situate nei quadranti nord ed est di Prato, per quel che riguarda il capoluogo. Ma il grosso delle compravendite, per quanto abbiano fatto registrare una contrazione del 13% rispetto al 2023, si sono concretizzate nella zona ovest. Gli utenti di origine pakistana e indiana in primis stanno invece guardano con maggior interesse alla Val di Bisenzio e (anche a causa delle difficoltà nel trovare immobili in affitto) si stanno orientandosi maggiormente verso l’acquisto, a parità di condizioni. Sono le prime peculiarità relative alle preferenze immobiliari dei cittadini non italiani, sulla base di quanto emerso dai dati analizzati da Mediatori Group (prendendo come riferimento lo scorso anno). Emerge un quadro ambivalente, fra acquisti effettivi e consulenze. I quartieri più gettonati per i clienti stranieri restano il Soccorso e Mezzana. Per un interesse che ha scalzato quello per Santa Lucia, Tobbiana, Galciana, Santa Lucia, Casale e Iolo, dove le consulenze sono scese dal 2023 al 2024 del 40%. Spostando però il discorso sugli atti, la maggior parte delle compravendite effettuate da clienti stranieri nel 2024 è avvenuta nelle frazioni di Galciana, Tobbiana, Casale, Iolo. Non sono state rilevate particolari oscillazioni rispetto al passato per quel che riguarda Castellina, Pietà e Filettole. Queste ultime si sono confermate tra l’altro, nel primo semestre del 2024, le zone più costose: la valutazione media al metro quadro ammonta a 3500 euro per una nuova costruzione, scendendo a 2500 euro per l’usato ristrutturato. Subito dopo, a quota 2100 per il ristrutturato, troviamo la zona Galceti – Villa Fiorita – Figline (dove il "nuovo" costa 3000 euro al metro quadrato). All’estremo opposto, troviamo il Soccorso: 1300 euro al metro quadro per l’usato ristrutturato.

Alzando poi lo sguardo verso la provincia, ci sono i Comuni della Val di Bisenzio, che dal 2020 in poi hanno riscontrato un lieve aumento d’interesse da parte di cittadini stranieri, soprattutto quelli originari del Pakistan e dell’India. A Vaiano, per un immobile ristrutturato servono mediamente circa 1600 euro al metro quadro, che salgono a 2200 euro per il nuovo. Per una valutazione, quest’ultima, in linea tra l’altro con quella media rilevata anche a Montemurlo. Cantagallo resta il Comune più economico, con 1200 euro al metro quadrato. "La richiesta da parte di clienti pakistani ed indiani, soprattutto per quel che riguarda l’affitto, in realtà c’è sempre stata negli ultimi anni – ha spiegato Paola Vignolini, responsabile Mediatori Group della Valbisenzio – a volte con qualche difficoltà aggiuntiva dovuta anche a fattori culturali. E anche per questa ragione che, ormai da diversi mesi a questa parte, chi di loro può contare su una buona disponibilità economica di base prova a comprare casa, invece che cercarne una in affitto".