Mercato a "Km Zero" al Frantoio di Sofignano, Vaiano: Cibo, Laboratori e Attività

Torna domenica primo ottobre il mercatino del "Km Zero" al frantoio di Sofignano, con banchini di prodotti locali, cibo, laboratori e tante altre attività. Dalle 14 fino alle 19 saranno allestite bancarelle con frutta e ortaggi, composte, formaggi, miele, vino e birre artigianali prodotti dalle aziende locali.

Ci sarà spazio anche per l’oggettistica: ad esempio, ci saranno libri per bambini realizzati in modo artigianale. Alle 15 ci sarà un laboratorio per bambini sul miele, a cura dell’azienda Apisticamente di Montepiano.

Sarà possibile anche fare merenda e approfittare di alcuni piatti per la cena, a cura dell’azienda che gestisce il frantoio, Cavoli e Capre. Il frantoio consortile di Sofignano si trova alle Fornaci, in via delle Fornaci 1. Per prenotazioni e informazioni è possibile contattare il seguente numero di telefono 3311352811.

C.I.