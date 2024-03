Mercatino di abiti vintage. Il ricavato in beneficenza

Seconda edizione di Prato Vintage Market, il mercato di abiti e accessori vintage organizzato da FILE-Fondazione italiana di leniterapia per raccolta fondi. L’appuntamento è per sabato 13 e domenica 14 aprile dalle 10 alle 19 ad Officina Giovani in piazza dei Macelli. Con una vasta selezione di abiti, accessori e bijoux da donna e da uomo, di alta qualità. Tutto vintage, tutto donato. Ingresso libero. La Fondazione Italiana di Leniterapia è un ente senza scopo di lucro dal 2002. I doni raccolti contribuiscono a sostenere la cura delle persone gravemente malate, supportando anche le famiglie nel percorso di malattia e nella difficile fase successiva alla perdita.

Un appuntamento con la solidarietà che bissa il successo del Florence Vintage Market, giunto alla nona edizione, in calendario da venerdì 17 a domenica 24 maggio dalle 11 alle 18 a Firenze palazzo Corsini con ingresso dal Lungarno Corsini, 8. La Fondazione FILE offre assistenza gratuita a domicilio, negli hospice e negli ospedali dell’Asl Toscana centro e dell’azienda ospedaliera universitaria Careggi. Le équipe sanitarie ed i volontari assistono persone con una o più malattie progressive e irreversibili, sia di tipo oncologico che non oncologico, ne tutelano la dignità e la qualità della vita, rispondendo non solo ad esigenze sanitarie complesse ma anche a bisogni psicologici, relazionali, spirituali. Alla base dell’assistenza c’è un percorso di accompagnamento umano della persona malata e di coloro che le stanno vicino.