Mercatale e Vergaio. Domani doppio mercato

Domani, per tutto il giorno, in piazza Mercatale il secondo appuntamento di Mercatale viva, un’edizione speciale del mercatino del riuso, di articoli vintage e da collezione. Sempre domani, per l’intera giornata, è in programma la manifestazione organizzata da Il Mercato Anva a Vergaio, in via di Reggiana con 45 operatori di cui 5 alimentari​.