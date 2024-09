"Meravigliosamente donne in Ant". In primo piano c’è la solidarietà

Premio per sei donne eccellenti che si sono distinte in diversi ambiti: sociale, impresa, sport, sanità, comunicazione. Sei donne che nella loro attività mettono tanta testa e tanto cuore. Diverse, ma ugualmente determinate e piene di energia. La quinta edizione dell’iniziativa "Meravigliosamente Donne in Ant" è promossa dalla fondazione che fornisce assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai malati di tumore e sostiene progetti di prevenzione oncologica. L’appuntamento è per giovedì 3 ottobre alle 20 al Centro Pecci. I riconoscimenti saranno consegnati a Renza Sanesi, presidente della Fondazione Opera santa Rita (sociale); Desirèe Cocchi, campionessa italiana nella categoria senior di pattinaggio artistico (sport), Eleonora Barbieri, giornalista e portavoce della sindaca Bugetti (comunicazione); Lisa Golin , infermiera di oncologia all’Azienda ospedaliera Careggi (salute); Francesca Mariotti presidente della sezione toscana di Andaf e amministratore delegato dell’azienda NWG benefit (impresa). Premio speciale "Amica di Ant" a Stefania Storai, appassionata di cucina, sommelier e blogger. Esempi virtuosi di donne che svolgono il loro lavoro, sempre con l’attenzione agli altri. Ieri mattina nel palazzo comunale presentazione alla stampa con la partecipazione delle premiate assieme a Tiziano Sperandini, delegato Ant Prato-Pistoia, Benedetta Leoni, responsabile Ant Prato-Pistoia, Massimo Taiti, referente provinciale del Coni. A portare il saluto del Comune Lorenzo Tinagli, presidente del consiglio comunale. Nella serata al Pecci tante le persone coinvolte che generosamente contribuiranno alla riuscita dell’iniziativa. Lo chef Angiolo Barni, Marco Colzi con le sue dolcezze, la tenuta Ceri con i vini, l’azienda agricola Ludus. Tutte eccellenze. Altre aziende di spicco sosterranno la realizzazione della serata. Alla conduzione Maria Michela Mattei. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini per una grande occasione di raccolta fondi, per continuare garantire i servizi di assistenza (prenotazioni al 345-1562312; dress code: color dress). Prima della cena sarà possibile visitare "Eccentrica", la collezione del Pecci, previa prenotazione. "Partecipazione, solidarietà, rispetto della dignità umana, cure mediche e psicologiche. Un impegno che mettiamo ogni giorno - hanno detto Sperandini e Leoni - Questo impegno ha bisogno di essere alimentato da tanti. La raccolta fondi di giovedì 3 ottobre nel raccontare la forza delle donne testimonia un bellissimo incontro tra le persone. Idee, progetti e relazioni in un filo che lega tutti nella solidarietà".

Marilena Chiti