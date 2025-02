Mensa scolastica. Le nuove modalità di pagamento

Mensa scolastica, a Carmignano. Non è più attivo il servizio di pagamento della mensa scolastica nelle tabaccherie T-serve. Le nuove modalità di pagamento della mensa scolastica per le famiglie degli alunni che frequentano le scuole di Carmignano e usufruiscono della mensa sono le seguenti: on line, tramite la piattaforma sul sito istituzionale del Comune; all’Ufficio scuola del Comune nei giorni di lunedì e giovedì 8.30-12.30 e 14-17; con bollettino PagoPa richiesto all’Ufficio scuola via mail a [email protected].

Cosa mangiano i bambini a scuola? Il menu è sul cellulare. Qualità e Servizi ha attivato un canale WhatsApp su cui verranno pubblicati tutti gli aggiornamenti relativi ai menù giornalieri per le scuole dell’infanzia e le scuole primarie, oltre alle iniziative organizzate dalla societài durante l’anno. Al canale whatsapp, intitolato “ Qualità & Servizi | Area Fiorentina” è possibile accedere e iscriversi tramite questo link: https://whatsapp.com/channel/0029VagBAqJ0QeaeGQ3zyI1O