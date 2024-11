Memorial "Bolognese". Applausi e successo

Oltre 160 giovani rugbisti provenienti da tutta Italia si sono sfidati a Coiano nel nome di un aspirante campione scomparso a soli 19 anni nel 2005. E se la vittoria finale è andata alla fine al Sesto Rugby, il Gispi ha comunque diversi motivi per gioire: anche l’edizione 2024 del "Memorial Francesco Bolognese" si è chiusa nel migliore dei modi. Il torneo U14 dedicato alla memoria dell’ex-capitano del Gispi e della giovanile dei "vecchi" Cavalieri è sopravvissuto all’era-Covid, tornando un paio d’anni fa dopo un biennio di sospensione. Ed è tornato ad essere una "classica" del rugby giovanile nazionale, considerando che proprio di recente è andata in archivio la dodicesima edizione della kermesse. A vincere, quest’anno, sono stati come detto i ragazzi del Sesto, che si sono imposti nella finalissima della rassegna sui rivali romani del Capitolina. A completare il podio, terza posizione per il Florentia Rugby, che ha prevalso sui lombardi del Rugby Milano. Il Gispi padrone di casa si è classificato quinto, davanti alla Lazio e al Firenze 1931. Alla luce dei riscontri ottenuti, la società pratese può quindi tracciare un bilancio positivo. "Quest’anno siamo particolarmente soddisfatti per le tante iniziative realizzate fin dall’inizio della stagione" ha dichiarato Fabrizio Bertocchi, presidente del Gispi Rugby Prato e "siamo felici di aver potuto organizzare nuovamente il torneo dedicato a Francesco".

