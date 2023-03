Medicina nucleare, esami anche di notte

Sempre più riconoscimenti per la struttura di medicina nucleare dell’ospedale Santo Stefano, diretta dal dottor Stelvio Sestini, ormai affermata come centro di eccellenza a livello regionale e nazionale. Segnalazioni di pazienti, provenienti anche da fuori dei confini dell’Asl Toscana Centro, hanno sottolineato l’alta validità della struttura grazie a strumentazioni ad alta tecnologia, quali Pet ed una radiofarmacia di classe D che consente l’erogazione di prestazioni di ultima generazione (Pet per i tumori della prostata e per i tumori neuroendocrini). Presto sarà sostituita l’attuale Pet con un modello di nuova generazione grazie ad un finanziamento del Pnrr. Inoltre, la medicina nucleare pratese nel panorama nazionale è uno dei centri di riferimento per l’imaging bio-molecolare nel settore dell’oncologia e della neurologia. Tra i punti di forza è da segnalare l’apertura serale della struttura, apprezzata anche nella raccolta di testimonianze di pazienti pubblicata da "Qsalute", il portale di riferimento sul mondo della salute e della sanità italiana. La medicina nucleare ha ricevuto 5 stelle, il massimo della valutazione in tutte le aree: assistenza, competenza, servizi e pulizia. La radiofarmacia esegue prestazioni Pet in orario diurno e serale dalle 19.30 alle 23.30, permettendo lo smaltimento delle liste di attesa. "Il servizio di medicina nucleare - spiega Sestini - ha anche intrapreso un percorso per agevolare l’accesso del cittadino alla prestazione ed alla riduzione dei tempi di attesa. Adottiamo un sistema di prenotazione delle prestazioni dei processi primari di diagnostica e di terapia radio-metabolica attuato mediante controllo da parte del personale medico". Sul sito dell’Asl si può consultare una pagina web dedicata proprio ai servizi della medicina nucleare. Nel 2022 sono state 14.166 le prestazioni erogate, di cui 380 per pazienti interni, 13.744 per esterni e 42 urgenti inviati dal pronto soccorso. Nel percorso diagnostico, l’offerta è stata di 3.899 Pet e di 3.647 prestazioni scintigrafiche. È da evidenziare l’incremento dal 2017 al 2022 delle prestazioni Pet.