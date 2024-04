Medicina Nucleare all’avanguardia

La Medicina Nucleare di Prato, del Dipartimento Diagnostica per Immagini, diretto da Maurizio Bartolucci, è stata anche certificata come struttura, tra le poche in Italia, per la qualità di gestione dei processi primari di radiofarmacia e diagnostica bio-molecolare. E’ stata inserita dall’industria farmaceutica nella decima posizione del ranking europeo delle migliori medicine nucleari alle spalle di centri di comprovata fama come il Kings College Hospital di Londra o il Karolinska Universitetssjukhuset di Stoccolma.