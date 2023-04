Medicina e sport: nuova alleanza Nasce un centro di traumatologia E il percorso di cura diventa ‘smart’

Troppo spesso di fronte a un grave infortunio, come la rottura del crociato o dei legamenti della caviglia, i giovani calciatori dilettanti decidono di abbandonare la pratica sportiva scoraggiati dagli ostacoli organizzativi e burocratici dell’operazione e della riabilitazione. D’altronde le società sportive dilettanti non hanno la struttura per potere trattare da sole simili infortuni e quindi si è costretti a lasciare il ragazzo e la sua famiglia alla ricerca di specialisti di settore per tentare di arrivare a un’operazione e a una riabilitazione che comunque ha tempistiche incerte e costi gravosi. Da questa consapevolezza nasce il nuovo centro di medicina e traumatologia dello sport, realizzato in collaborazione fra l’istituto medico Iama e la casa di cura Villa Fiorita, che vedrà il Coiano Santa Lucia Prato Social Club come prima società sportiva a usufruirne.

L’idea è quella di costruire un percorso predefinito, che prende in carico l’atleta dalla diagnosi dell’infortunio, agli esami strumentali, fino all’operazione e alla riabilitazione. Il tutto gratuitamente grazie alla copertura assicurativa e senza l’anticipo preventivo dei costi (il pagamento avverrà una volta ottenuto il premio risarcitorio dalla compagnia assicurativa).

Di fatto, di fronte a un infortunio, i calciatori delle giovanili e dilettanti del Csl Prato Social Club, potranno chiamare l’istituto Iama per la diagnosi dell’infortunio e i relativi esami. Poi, una volta individuato il percorso, ci sarà il contatto con Villa Fiorita per procedere con l’operazione. Successivamente si tornerà da Iama per la riabilitazione. Grazie al nuovo centro di medicina e traumatologia dello sport, quindi, il programma sarà predefinito e di semplice applicazione.

"Abbiamo una serie di società sportive che si rivolgono a noi per esami e riabilitazione – spiega Antonio Cirri, presidente di Iama -, però poi non abbiamo la possibilità di indirizzarli direttamente per l’intervento chirurgico. Ora, dopo un lungo dialogo con Villa Fiorita, chiudiamo il cerchio, diamo vita a una sinergia e costruiamo una risposta completa per la presa in carico totale dell’atleta infortunato".

"Promuovere lo sport significa essere vicino all’atleta anche nei momenti di difficoltà causati da un trauma – aggiunge Valtere Giovannini, direttore generale di Villa Fiorita -. Noi abbiamo competenze di qualità sulla traumatologia. Facciamo 1300 interventi di protesi l’anno e un migliaio sulle articolazioni. Ora vogliamo sostenere ancora di più chi fa sport". "Dobbiamo promuovere la crescita psicofisica dei nostri ragazzi – conclude il presidente del Csl Prato Social Club, Roberto Macrì -. Con questo accordo mettiamo a disposizione di giovani e dilettanti servizi per favorirne il recupero veloce e certo da traumi sportivi rilevanti".

Stefano De Biase