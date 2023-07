Mazzei, 400mila euro per la nuova palestra

Un finanziamento regionale da 400.000 euro per la scuola media Filippo Mazzei di Poggio a Caiano. E gli spazi sportivi potranno essere riqualificati e completati.

La scuola si è classificata sesta su 160 domande inviate alla Regione nella scorsa legislatura dalla giunta Puggelli. Il gruppo di opposizione "Poggio, Insieme!" rivendica questo traguardo che permetterà la riqualificazione della palestra della scuola media, utilizzata anche dalle societa’ sportive. "Non sappiamo se la giunta di Palandri – scrivono i consiglieri in una nota – darà la notizia di questo bel traguardo, un regalo peraltro che si è ritrovata senza sforzo e se arriverà anche ad assumersene il merito. Ma riteniamo questo traguardo importante per promuovere lo sport all’interno del nostro territorio".

Per il capogruppo di "Poggio, Insieme !", Francesco Puggelli questo risultato rappresenta anche l’occasione per testare le capacità sugli investimenti della nuova giunta: "Noi se avessimo vinto il bando ci eravamo impegnati a investire le risorse risparmiate per realizzare il manto sintetico al campo sportivo Martini. Quindi ora ci domandiamo come la giunta Palandri utilizzerà questi soldi in più provenienti dall’impiantistica sportiva. Dispiace, invece, che la nuova giunta non abbia partecipato al bando di rigenerazione urbana che avrebbe potuto consentire al Comune un finanziamento fino a 600.000 euro per i lavori della nuova piazza XX Settembre. Sarebbe un peccato lo avessero fatto per ripicca verso un progetto frutto del lavoro della precedente amministrazione, perché perdere questa somma è un dispetto alla comunità, non a noi".