Maxi rissa in via Reggiana: "La sicurezza è priorità". Riflettori accesi sul caso

Proseguono i controlli a San Giusto dopo la maxi rissa avvenuta il 27 settembre al polo di via Reggiana, che ha portato la divisione anticrimine della questura ad emettere tre daspo urbani nei confronti di altrettanti giovani – due dei quali minorenni –. Il brutto episodio che ha portato al ferimento di un giovane, è stato oggetto anche del tavolo per la sicurezza in prefettura che ha disposto un pattugliamento costante del perimetro scolastico da parte di polizia e carabinieri, anche sulla scorta di quanto richiesto dai dirigenti dei tre istituti scolastici che gravitano nella zona.

La presenza delle forze dell’ordine ha riportato la calma e la settimana si è chiusa senza particolari problemi di sicurezza. Da lunedì nei tre istituti scolastici che contano in totale circa 5mila studenti, entrerà in vigore l’orario definitivo con la maggior parte dei ragazzi che uscirà alle 14. I dirigenti rassicurano che la situazione è tornata sotto controllo e che non c’è stato più alcun problema con i ragazzi fuori dalle scuole.

Intanto quanto successo al polo di via Reggiana diventa materia per una interpellanza comunale: a presentarla sono la capogruppo di Forza Italia Rita Pieri, e Rossella Risaliti, consigliere della lista civica Gianni Cenni sindaco: "L’amministrazione comunale ha il dovere di favorire la sicurezza su tutto il territorio

e in particolare nei luoghi deputati all’aggregazione e ai servizi al cittadino, come nello specifico le aree pertinenti le strutture scolastiche; è fondamentale che la scuola venga vissuta dalle famiglie e dagli studenti in modo sereno e sicuro, attuando politiche di controllo che rendano tutto questo possibile. E’ necessario garantire e mettere in atto progetti articolati, ma soprattutto controlli ad hoc, in forma continuativa, che rendano possibile una serena fruizione di degli spazi - si legge nell’interpellanza al sindaco. Le consigliere chiedono per tanto di sapere "quali misure il Comune intende attuare per scongiurare il ripetersi di altri episodi violenti che pregiudichino la fruizione degli spazi scolastici e annessi. Nello specifico se sarà prevista la presenza di forze dell’ordine negli orari di maggior affluenza delle scuole ovvero ingresso e uscita e se sono previsti ulteriori servizi di controllo ma soprattutto prevenzione di questi

spiacevoli episodi. Infine se sono previsti incontri formativi per affrontare e combattere il disagio sociale".

Si.Bi.