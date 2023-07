Maxi multe a Prato ai clienti delle prostitute e 4 patenti ritirate

Nei giorni scorsi la polizia municipale con il reparto motociclistico ha eseguito una serie di controlli straordinari sulla viabilità cittadina, mettendo in campo cinque equipaggi dedicati alla prevenzione di comportamenti stradali pericolosi.

I controlli non si sono limitati alla sicurezza stradale, ma hanno riguardato anche la prevenzione del degrado cittadino, con particolare riferimento all’attività di prostituzione su strada. I servizi sono quindi stati eseguiti sia in forma dinamica, specialmente nella zona del Macrolotto e nella zona del Soccorso e poi in forma statica, con posti di controllo in piazza San Marco, in via Firenze, in via Pomeria, nella zona della stazione centrale e nel viale XIV Aprile.

In tutto sono circa 150 i conducenti che sono stati controllati con gli strumenti precursori alcolemici ed uno di loro, un italiano, è risultato positivo all’alcoltest e gli è stata ritirata la patente di guida ai fini per sua sospensione. Per quanto riguarda gli esiti, sul piano delle verifiche anti-prostituzione, mirate soprattutto in via Matteotti e sul viale XIV Aprile, sono state elevate 5 sanzioni al regolamento di polizia urbana a clienti e prostitute che erano intenti a contrattare prestazioni sessuali. Ognuno di loro è stato sanzionato con un importo pari a 400 euro e dopo la multa sono stati fatti allontanare.

Sul piano della sicurezza stradale sono state ritirate 4 patenti, sia per ebbrezza alcolica, che per patenti straniere non regolari, due soggetti sono stati sanzionati per guida senza patente con conseguente fermo amministrativo dell’auto, uno per guida con auto sottoposta a fermo fiscale, e diverse sanzioni sono state elevate per mancato uso delle cinture di sicurezza e mancata revisione obbligatoria dei veicoli. Due conducenti stranieri, un nigeriano e un pachistano, sono stati denunciati perché guidavano con una patente falsa.