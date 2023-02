Maxi discarica in via del Molinuzzo: parte la rimozione dei rifiuti

Gli scarti tessili in via del Molinuzzo

Prato, 6 febbraio 2023 - L'assessore alla città curata Cristina Sanzò, insieme a Damiano Bennati di Consiag e Claudio Bertini di Alia e ad alcuni ispettori ambientali, ha fatto un sopralluogo nell'area della maxi discarica di via del Molinuzzo dove gli addetti di Consiag nei giorni scorsi e quelli di Alia in questi giorni stanno eseguendo l'intervento di ripulitura e smaltimento. Sono stati abbandonati infatti centinaia di sacchi contenenti scarti tessili e altri rifiuti, segnalati anche a La Nazione dai residenti.

"Devo ringraziare - ha affermato Sanzò - il comitato dei cittadini che poco prima di Natale ci ha segnalato la situazione di quest'area, completamente invasa dalla vegetazione, che non era percepibile e visibile dalla strada".

Gli operatori di Consiag giovedì e venerdì hanno iniziato e terminato le operazioni di sfalcio, per un costo di circa 2 mila euro, e subito il sabato si sono attivati gli operatori di Alia per lo smaltimento, ancora in corso. Dovrebbe servire tutta la settimana.

Si tratta di oltre 40 tonnellate di rifiuti. ''Come Amministrazione - prosegue l'assessore - abbiamo verificato i problemi dell'illuminazione pubblica presente e in collaborazione con la polizia municipale possiamo cercare di individuare e targhe dei mezzi che hanno sversato questi scarti. Questa sarà un'ulteriore area sottoposta ai controlli. Certi comportamenti delinquenziali assolutamente da condannare e sradicare vanno a scapito di tutti i cittadini onesti che pagano le tasse".