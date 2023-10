Maxi cartello ’Vendesi’ illegale e pericoloso. Multa da 430 euro

Lotta alla pubblicità abusiva e controlli per la sicurezza stradale. La polizia municipale di Poggio a Caiano ha individuato un cartello abusivo che, oltre ad essere illegale, può distogliere l’attenzione dalla guida.

Sui parapedonali in piazza dei Caduti all’intersezione con via Monticello era stato affisso un cartello giallo fluorescente con la scritta a caratteri cubitali "vendesi" e un qr-code, un numero cellulare e la foto dell’immobile in vendita. Gli agenti a seguito di indagine hanno individuato il trasgressore, che ha ammesso che non sapeva di dover richiedere prima un’autorizzazione al Comune per la pubblicità. La violazione è costata al cittadino una sanzione di 430 euro. Un automobilista invece è stato fermato in via Lombarda ed è risultato che guidava un’auto sprovvista dell’assicurazione. L’uomo, 35 anni di nazionalità cinese e residente a Carmignano è stato sanzionato perché guidava un veicolo intestato ad altra persona e con assicurazione scaduta. Il veicolo è stato sequestrato, la multa è di 866 euro, con decurtazione di 5 punti dalla patente.