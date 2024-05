Maturità: il countdown. Tutto pronto o quasi. Commissioni, è corsa per trovare i presidenti

PRATO

Superata anche la scadenza del 15 maggio, può partire il conto alla rovescia della maturità 2024. La prima senza grandi scossoni, dopo gli anni del Covid e un 2023 segnato dalla riforma degli istituti professionali. Ora che i consigli di classe di tutte le quinte superiori hanno messo nero su bianco il programma svolto durante l’ultimo anno di scuola, niente più si interpone fra i maturandi e l’esame che segnerà il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro o all’università tranne la composizione delle commissioni d’esame formate da tre commissari esterni più il presidente.

Il solito sudoku per Prato alle prese con una mancanza cronica di presidenti tanto che in passato è stato necessario fare ricorso ai pensionati. In campo ci sono i dirigenti di tutti gli ordini e gradi di scuola che sono già stati precettati dall’Ufficio scolastico, il resto delle commissioni si compone su base volontaria con i docenti che avendo i requisiti richiesti (dieci anni di servizio) hanno presentato domanda sulla piattaforma. I numeri, al momento, sono in netta disparità tra le disponibilità e i posti da coprire. Sono 29 i dirigenti pratesi in servizio nelle scuole cittadine e già reclutati, il problema è che servono altrettanti presidenti di commissione visto che saranno una sessantina quelle che verranno formate per l’esame di Stato. Insomma il piatto piange e come ogni anno c’è la corsa al reclutamento. Sono giorni di fermento per l’Ufficio scolastico che deve riempire tutte le caselle entro la prossima settimana.

Certamente il rebus andrà a dama, ma non sarà come ogni anno un’impresa facile tanto che sarà quasi certa la presenza di presidenti di commissione con il doppio ruolo. Intanto una certezza c’è: si parte mercoledì 19 giugno alle 8.30 con la prima prova. Il tema si articola in tre tipologie: letteratura, argomentativo, attualità e si è già scatenata la caccia al toto tema che quest’anno si avvale di uno strumento in più. Secondo l’intelligenza artificiale saranno Carducci e Calvino gli autori scelti. Chissà.

Silvia Bini