Mattia Cozzari segna il primo gol con il Prato contro il Corticella

Contro il Corticella ha segnato il suo primo gol con indosso la casacca del Prato: un gran destro da fuori area su assist di Barbuti. Un tiro di rara precisione, a dimostrazione delle qualità possedute da Mattia Cozzari. Qualità tecniche e fisiche, che stanno dando una bella mano alla squadra di mister Marco Mariotti.

Nonostante sia arrivato da poco (era il 22 novembre), il centrocampista offensivo classe ‘99 sembra diventato immediatamente uno dei giocatori imprescindibili per i biancazzurri. Tre le presenze con i lanieri per il prodotto del settore giovanile del Bologna, di cui le ultime due da titolare.

"A Riccione stavo bene, ma Prato è un’altra cosa: avevo bisogno di certi stimoli - ha raccontato Cozzari - Ringrazio il gruppo per avermi accolto al meglio. Lo spogliatoio è sano: sono arrivato in una situazione difficile di classifica, quindi non me lo aspettavo. Ma sono tutti bravi ragazzi, oltre che dei calciatori forti".

Piano piano, il Prato sta guadagnando posizioni in graduatoria, anche se per l’ex Gozzano la strada è ancora lunga. "Non abbiamo fatto niente. Ha detto bene il mister dopo la vittoria contro il Corticella: bisogna continuare così e lavorare duro".

Domenica i lanieri affrontano il Progresso in trasferta. "E’ una squadra fastidiosa, che corre. Lo dico perché con il Riccione ci ho già giocato contro. Cercheremo di portarci a casa i tre punti in qualunque modo. E’ questo il nostro obiettivo: provare ad ottenere il massimo della posta in palio in ogni match per uscire definitivamente da questa situazione di classifica, che di certo non appartiene ad una società come il Prato".

Per riuscirci, Cozzari ha ben in mente quale aspetto va perfezionato in primis. "E’ necessario crescere nella lettura dei momenti della gara. In alcuni frangenti abbassiamo la concentrazione. Per quanto mi riguarda, contro il Corticella potevo e dovevo segnare di più. Non capiterà sempre di avere tutte quelle occasioni da gol, quindi dovrò essere più cinico. Il ruolo? Ho giocato in tutte le zone di campo: da mediano, mezzala, trequartista e anche punta. Sono a disposizione del mister".