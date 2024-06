Matrimonio Rodriguez Moser in Toscana: cena in famiglia la sera prima. I testimoni

Prato, 26 giugno 2024 – Una cena in famiglia che si svolgerà la sera prima del matrimonio. Le nozze fra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono i fiori d’arancio più glamour dell’estate.

Nozze anche molto social, visto che la coppia mette insieme oltre cinque milioni di follower ed è socia, insieme ad altre persone, di un brand di moda che ha online il cuore dell’attività.

In provincia di Prato l’attesa per il weekend del matrimonio è alle stelle. Arriveranno molti vip e volti conosciuti dello spettacolo e del calcio. E’ la villa medicea “La Ferdinanda” che ospiterà la cerimonia e quindi il banchetto nuziale.

E’ stata prenotata di fatto per tre giorni dalla coppia, a partire dal venerdì. E nella villa fervono i preparativi per i due momenti delle nozze. A celebrare il rito civile, un amico della coppia, che ha ricevuto l’autorizzazione dal comune di Carmignano come avviene in questi casi.

Non mancherà ovviamente Belen Rodriguez, la sorella di Cecilia a cui è legatissima. Sarà lei la damigella d’onore. Attesa per l’abito da sposa di Cecilia ma anche per quello della sorella. Per Cecilia Rodriguez i testimoni saranno il fratello Jeremias e un amico. Per Ignazio Moser i testimoni saranno il fratello e la sorella.

Per quanto riguarda il matrimonio, una prima festa ci sarà il sabato sera. Sarà ristretta ai familiari della coppia e sarà il preludio alle nozze del giorno dopo. Gli invitati sono circa duecento. Diversi i volti noti attesi, sia dello spettacolo che del calcio. Sono arrivati, per l’occasione del matrimonio, anche diversi parenti di Cecilia e Belen dall’Argentina.