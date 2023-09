Bruno e Adriana, un matrimonio lungo 75 anni: “È stato amore a prima vista"

Prato, 19 settembre 2023 – Un matrimonio lungo 75 anni festeggiato con il figlio, i nipoti ed i bisnipoti. Bruno Mammoli, 99 anni, e Adriana Monti, 95, vivono insieme letteralmente da una vita. Si sono sposati il 23 settembre 1948 in duomo a Prato e da una quarantina d’anni abitano a Viaccia. Bruno e Adriana si sono conosciuti in Tavola, nel 1944, e sono convolati a nozze quattro anni dopo: lui ne aveva 24 e lei 20, di professione facevano i "lanini", come dice anche l’atto di matrimonio, ovvero lavoravano nei lanifici, mestiere che hanno proseguito fino alla pensione.

"L’ho conosciuta in Tavola, dove era sfollata – racconta Bruno sorridendo – nell’aia di Tito e quando l’ho vista non gli ho più levato gli occhi di dosso. L’ho fatto il chiappo...". Adriana invece rammenta sempre il giorno del matrimonio con tre carrozze che l’accompagnarono in Duomo visto che lei abitava nel centro storico, in piazza Lippi. All’epoca ci si sposava alle 7,30 e con la sposa c’erano il padre, Felter, e la mamma Argenide mentre Bruno arrivò da Tavola con il babbo Vittorio e la mamma Etulia. Dalle foto dell’epoca spiccano alcuni particolari che denotano la cura messa per allestire un matrimonio negli anni difficili del dopoguerra: il bellissimo abito bianco di Adriana, il completo scuro di Bruno, le carrozze con i cocchieri. A sposarli fu don Mario Pacinotti.

Il rituale dell’epoca prevedeva la colazione e così si spostarono, sempre con le carrozze, in campagna a Carmignano. Dal matrimonio fra Bruno e Adriana è nato Marco che non ha scelto il settore della lana e del tessile per lavorare ma è diventato elettricista. La famiglia ha vissuto fra Tavola e il centro storico fino a stabilirsi a Viaccia in una abitazione bifamiliare: Bruno e Adriana abitano in un appartamento, nell’altro c’è Marco con la sua famiglia che comprende due figli e tre nipoti.

“Bruno e Adriana – racconta Benedetta, moglie di uno dei bisnipoti – sono autonomi in tutto. E’ una coppia che ha sempre avuto il senso profondo della famiglia e del lavoro, hanno lavorato tanto, non si sono concessi viaggi e svaghi ma solo sane abitudini come appunto quella del mangiare sano: tutti e due sono bravissimi ai fornelli e cucinano per conto proprio". A Bruno sono sempre piaciute le bici da corsa e fino all’anno scorso, a 98 anni, guidava ancora l’auto. La coppia è stata festeggiata, fra ricordi e brindisi, da una trentina di parenti e amici stretti. Cosa donare per una giornata così speciale ai propri genitori? Il figlio ha chiesto in cattedrale una copia dell’originale dell’atto di matrimonio e l’ha fatta incorniciare.