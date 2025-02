“Dramma che colpisce la comunità di Vernio”. Matricidio oggi a Prato, il dolore della sindaca

Montepiano (Prato), 25 febbraio 2025 – “Un dramma che colpisce tutta la comunità”. E’ con queste parole che la sindaca di Vernio Maria Lucarini ha espresso il suo cordoglio per la tragedia avvenuta a Montepiano, provincia di Prato, questa mattina, dove un ragazzo di 22 anni ha ucciso la madre a coltellate e poi ha dato fuoco alla casa. “Ci stringiamo attorno alla famiglia colpita da un così grande dolore”, aggiunge Lucarini.

La sindaca e l’assessore al Sociale Antonella Ciolini sono accorse a Montepiano subito dopo l’alba, appena avvertite dell’incendio, per offrire sostegno a chi stava intervenendo. Il ragazzo, affetto da problemi psichici, avrebbe accoltellato la madre intorno alle 4 del mattino e poi, circa due ore dopo, ha dato fuoco alla casa, probabilmente per coprire le tracce di quanto aveva fatto.

La famiglia, molto conosciuta in paese, è seguita dai servizi sociali. La donna, in base a quanto appreso, lavorava nel campo delle pulizie. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, oltre al procuratore di Prato Luca Tescaroli e alla pm di turno. Il ragazzo, trovato nei pressi dell’abitazione dei vicini, è stato fermato come principale indiziato del delitto. Al momento non sembrano esserci dubbi sul fatto che sia lui l'autore.