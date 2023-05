Matilde, primo EP sognando Sanremo

Sanremo è il sogno da realizzare ma intanto Matilde Bessi presenta il suo primo EP musicale "Rebirth", ovvero la rinascita. Matilde, 23 anni, di Prato, diplomata al liceo Livi Linguistico Esabac si è laureata in fotografia alla Laba, Libera Accademia di Belle Arti, a Firenze con il massimo dei voti. "Fin da piccola – racconta - l’arte e la musica sono state al centro della mia vita". Matilde ha fatto parte del "Gospel Fire Choir", ha sperimentato la danza e la recitazione e nel 2018 ha vinto la borsa di studio all’Accademia di Musical "Arte in Scena" del Politeama conseguendo un diploma di due anni in Musical. "Grazie allo studio della fotografia e del montaggio video – aggiunge - sono riuscita a realizzare foto e video musicali e tra il 2019 e 2020 ho cominciato a scrivere canzoni e a comporre basi musicali". Matilde Bessi ha prodotto il suo primo EP composto da sei brani inediti di cui cinque in inglese e uno in italiano e inglese: sono stati registrati a Roma dove alcuni musicisti hanno suonato dal vivo la parte strumentale. Ora Matilde vuole mostrare il suo impegno come cantautrice in doppia lingua senza ricorrere ai talent televisivi: "I talent – dice – sono soprattutto dei reality show dove la tua vita privata è seguita da tutti, dove il gossip predomina sulla storia. Invece, vorrei essere valutata per la mia voce e il lavoro svolto".

M. Serena Quercioli