Tir danneggia la fontana del Mascherone, simbolo di Poggio a Caiano

Poggio a Caiano (Prato), 30 maggio 2025 – Un simbolo della città danneggiato e circondato dalle transenne. E la brutta immagine che questa mattina hanno visto i cittadini di Poggio a Caiano, nel trovare il “balconcino” e parte degli scalini della storica fontana del Mascherone danneggiati.

Il danno è stato provocato nella notte scorsa e ha compromesso il simbolo della comunità poggese. Attraverso le telecamere di sicurezza la polizia municipale ha subito ricostruito come sono andati i fatti.

La ricostruzione dalle telecamere

Intorno all’una di notte un tir che procedeva da via Lorenzo il Magnifico verso via Cancellieri non ha preso bene le misure e l’autista del mezzo ha urtato il “balconcino” del monumento. Dalle immagini delle telecamere si vede che le ruote posteriori destre dell’autoarticolato salgono sul marciapiede e la fiancata del mezzo urta il ‘balconcino’ della fontana. Tra l’altro il tir non poteva nemmeno passare in quel tratto dato che sul ponte al Molino c’è il divieto di transito per i mezzi superiori a 3,5 tonnellate.

Il danno al balconcino della fontana del Mascherone a Poggio a Caiano

Adesso la polizia municipale farà gli accertamenti del caso per risalire al conducente che dovrà rispondere del danneggiamento procurato alla fontana che, nel frattempo, è stata transennata in attesa di essere riparata. Del danno è stata informata la Soprintendenza ai beni culturali.

Un simbolo di Poggio a Caiano

La fontana del Mascherone si trova all’angolo tra via Cancellieri e via Lorenzo il Magnifico lungo il muro di cinta della villa medicea. Si tratta di una fontana nota al grande pubblico anche perché ogni anno, a settembre, durante l”'Assedio alla villa” sgorga vino.