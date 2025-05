Vaiano, vandali in Vallupaia: bidoni rovesciati e rifiuti sparsi

Vaiano (Prato), 20 maggio 2025 - Bidoni rovesciati e rifiuti sparsi al suolo erano la scena che si presentava agli occhi di cittadini e frequentatori del parco di Vallupaia fin dalle prime ore del mattino del 17 maggio. Ma Polizia Municipale, Carabinieri e Alia sono subito intervenuti per ripristinare il decoro dopo l’ennesimo episodio di degrado. E l’Amministrazione comunale di Vaiano gli ha espresso un sentito ringraziamento per la prontezza e l’attenzione.

“Un’immagine indecorosa – si legge in una nota stampa - che si aggiunge a una serie di episodi analoghi che si sono verificati nelle ultime settimane, e che offendono non solo il senso civico della nostra comunità, ma anche il rispetto per l’ambiente e per gli spazi pubblici. Se è possibile che, in alcuni casi, siano stati animali selvatici a provocare il disordine, la frequenza e la modalità degli episodi fanno purtroppo pensare a gesti deliberati da parte di ignoti”. In attesa di individuare soluzioni strutturali efficaci per prevenire questi episodi, l’Amministrazione rinnova il proprio apprezzamento a tutte le forze coinvolte per la disponibilità e l’efficace collaborazione dimostrata.