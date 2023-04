Martina, picchiata e sfregiata su commissione. Il 28 aprile l’interrogatorio dei tre arrestati

Prato, 26 aprile 2023 – Si terrà il 28 aprile davanti al giudice Francesca Scarlatti l'interrogatorio di garanzia per i tre arrestati in carcere accusati del violento pestaggio ai danni di Martina Mucci, la 29enne sfregiata la notte fra il 20 e il 21 febbraio mentre rincasava nella sua abitazione a Prato.

Secondo la procura e la squadra mobile di Prato, fu un pestaggio su commissione, incaricato dall'ex fidanzato che compensò i picchiatori.

Gli arrestati sono infatti Emiliano Laurini, 41 anni, buttafuori e pugile, ex fidanzato ed ex collega di lavoro di Martina in un pub, considerato dagli inquirenti il mandante dell'agguato; un intermediario, Mattia Schi ninà, 21 anni che fece da tramite per procurargli i 'picchiatori’; uno dei picchiatori, Kevin Mingoia, che insieme a un altro - tuttora ricercato dalle forze dell'ordine - ha partecipato al pestaggio della ragazza.

Gli arrestati abitano tutti nella provincia di Firenze, anche a Scandicci, e secondo le indagini della polizia hanno fama di soggetti violenti. L'ex fidanzato pagò un compenso di alcune centinaia di euro ai complici per aver picchiato e causato uno sfregio permanente alla 29enne.