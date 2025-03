Marta Pagnini entra nel direttivo della Federazione Ginnastica d’Italia

Marta Pagnini si è ritirata dall’agonismo oramai nove anni fa dopo aver guidato le "Farfalle" alle Olimpiadi di Rio 2016 e sfiorato quella che per lei sarebbe stata la seconda medaglia olimpica. Ma il suo legame con lo sport e con la ginnastica in particolare non si è mai interrotto e proprio pochi giorni fa ha assistito all’apertura di un nuovo capitolo: è stata eletta nel nuovo consiglio direttivo della Federazione Ginnastica d’Italia. La novantottesima assemblea generale tenutasi a Roma ha infatti portato all’elezione di Andrea Facci a presidente federale, rinnovando il direttivo. Del quale farà come detto parte anche la pratese cresciuta nell’Etruria (società della quale la madre, Grazia Ciarlitto, è presidente): l’ex ginnasta medaglia di bronzo a Londra 2012 ed ex capitano della Nazionale di ritmica rappresenterà in particolare la voce dei tecnici all’interno della federazione. Oltre ad occuparsi di ginnastica in nuove vesti (giudice e commentatrice tecnica in primis, considerando che ha commentato su Discovery+ le gare delle azzurre in occasione dei Giochi di Parigi 2024) Pagnini lavora anche nel team che si occupa dell’organizzazione e della promozione delle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina 2026. Una carriera da dirigente che sembra ormai ben avviata, con l’obiettivo di togliersi le stesse soddisfazioni che si è tolta da atleta. "Per me si tratta di un nuovo inizio e sono soddisfatta ed onorata di poter ricoprire questo ruolo: ringrazio chi mi ha dato fiducia il lavoro da fare non manca: sarà entusiasmante".

G.F.