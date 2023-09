Marocco colpito dal terremoto Parte in città la raccolta fondi

A seguito del grave sisma che ha colpito il Marocco ed in particolare l’area di Marrakech nella serata di venerdì 8 settembre, il Comitato Città di Prato pro emergenze onlus si è riunito d’urgenza per attivare nell’immediato una campagna di raccolta fondi pro emergenza terremoto Marocco.

Il Comitato città di Prato pro emergenze onlus, nato nel 2000 ad opera delle tante realtà istituzionali, associative ed imprenditoriali presenti sul territorio pratese, si è sempre contraddistinto per il suo intervento solidale verso le popolazioni colpite da calamità naturali e non. A partire da ieri per chi lo desidera, è possibile partecipare alla campagna di aiuto.

Per chi volesse effettuare donazioni i riferimenti sono:

Codice Iban per le donazioni: IT31A0306921531100000005806. Intestatario del conto: Comitato Città di Prato Pro Emergenze onlus. Causale: ’Terremoto Marocco’. Istituto di credito: Banca Intesa Sanpaolo.

In Marocco sono ore difficilissime si continua a scavare, anche a mani nude, fra le macerie del paese colpito dal terremoto. Molte zone rurali e remote, vicino all’epicentro del sisma, sono tutt’ora isolate: è lì che si contano la maggior parte delle 2.681 vittime finora comunicate.

In città parte la gara di solidarietà: l’Italia, tramite il ministro degli Esteri Antonio Tajani, si è detta pronta a inviare aiuti e team sanitari. Solo a Marrakech, afferma l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), sono in 300mila ad aver bisogno di aiuto.