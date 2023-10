L’addio a Marino Giannoni. "Era il re dell’accoglienza"

Prato, 19 ottobre 2023 – “La scomparsa di Marino Giannoni, decano indiscusso della ristorazione pratese, ci addolora profondamente. Con la sua passione, le sue invenzioni in cucina e quell’innato senso dell’ospitalità che sapeva trasmettere, ha attraversato molte epoche diverse sempre tenendo alto il nome della ristorazione pratese". È il ricordo di Confcommercio Pistoia e Prato, il giorno dopo la scomparsa dello storico ristoratore, venuto a mancare martedì a 92 anni. Un ricordo che si articola anche attraverso le riflessioni di chi lo ha conosciuto o ci ha lavorato insieme.

“Marino – osserva il presidente di Confcommercio Fipe interprovinciale, Tommaso Gei – mi ha sempre trasmesso passione, non solo per il suo lavoro ma per qualsiasi argomento affrontassi con lui. Ricordo con piacere anche i suoi occhi, uno sguardo attento che aveva messo al servizio dei suoi clienti, ma che lo caratterizzava anche nella vita quotidiana. È stato e rimarrà il perfetto esempio di come la nostra comunità e i nostri territori siano vocati all’accoglienza e all’attenzione verso gli altri".

Paolo Sacchetti, della pasticceria Nuovo Mondo, rammenta invece come "Marino sia stato un vero precursore dell’accoglienza, nel suo più ampio valore come parola. Chiunque di noi si ricorda la sua figura gentile e appassionata intorno ai tavoli di Baghino prima e del Pepe Nero poi, che lo hanno visto protagonista per tanti decenni. Un professionista serio, ben voluto, curatore di tanti artisti e personalità che sono passati sotto le sue affidabili ed esperte mani di ‘re dell’accoglienza’. Con un’energia tipicamente pratese, una voglia di fare e una notevole dose di innovazione, insieme al figlio Mirko e con l’appoggio di tutta la famiglia si è reinventato patron del Pepe Nero portandolo a risultati di eccellenza nel panorama del food pratese e non solo".

"Perdiamo un amico, un collega, un vero professionista – il ricordo di Valentino D’Aloisio, del ristorante hotel Le Fontanelle – La garbatezza, l’attenzione ai dettagli, l’arte dell’accoglienza di Marino permeano ancora tutti i nostri ristoranti. Era sempre un piacere vedere la figura di Giannoni intorno ai suoi tavoli, il senso di sicurezza e di calore professionale era e rimarrà tangibile".