“Mare fuori“ fa scuola. Attori a tu per tu con gli studenti: "Il messaggio? Sperare, sempre"

Gli aneddoti, i potenti messaggi che la serie – di grandissimo successo, soprattutto fra giovani e giovanissimi – vuole trasmettere e i percorsi evolutivi dei personaggi in questione lungo il corso della storia. I protagonisti della seconda giornata del Prato Film Festival sono stati tre attori di Mare Fuori, saliti ieri sul palco del Teatro Gabriele D’Annunzio per raccontare a circa un centinaio di studenti del Convitto nazionale Cicognini i segreti del fenomeno televisivo.

Parliamo di Serena Codato, Agostino Chiummariello e Antonio De Matteo, che nella serie - prodotta da Rai Fiction e Picomedia, giunta alla quarta stagione - interpretano Gemma Doria, Gennaro Fusco e Lino Grimaldi. Gemma è una delle detenute, reclusa nel carcere minorile di Napoli per aver sparato al suo fidanzato Fabio che la stalkerizzava, mentre Gennaro e Lino sono due agenti della polizia penitenziaria dell’Ipm di Napoli.

"Il messaggio più forte lanciato da Mare Fuori? Senza ombra di dubbio, il fatto che c’è sempre una speranza e che è sempre possibile ritrovare se stessi, anche quando sembra tutto perduto – hanno sottolineato gli attori a margine dell’evento moderato dal condirettore del Prato Film Festival, Jacopo Bucciantini –. L’interesse dei giovani è sicuramente un aspetto importante, specie per il nostro settore: rappresentano il futuro, quindi sapere che guardando la serie sempre più ragazzi vogliono avvicinarsi al mondo del cinema è incoraggiante. Avverto grande fermento".

"Lino – ha risposto De Matteo a una domanda degli studenti – vive una crescita notevole nel corso delle stagioni, fino a diventare una sorta di padre per i ragazzi che si trovano all’Ipm. Sono molto affezionato a questo personaggio".

E per l’occasione, De Matteo è stato insignito del premio del Prato Film Festival per la sua interpretazione nel film Piano piano di Nicola Prosatore. "E’ un premio che dedico a mio padre, scomparso non da molto. Ho tenuto tantissimo fin da subito a questo ruolo – ha detto – in particolare perché si parla della storia di un padre che non vive in condizioni belle, a causa di scelte sbagliate".

Francesco Bocchini