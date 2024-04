Marco Ciani nuovo presidente di Federcaccia

Passaggio di consegne alla sezione provinciale di Federcaccia: Francesco Bini, presidente per 20 anni, lascia il passo a Marco Ciani (foto).

"Sarà un passaggio in continuità – spiega lo stesso Ciani –, Bini ha fatto un ottimo lavoro e si ripartirà da lì. Le nostre squadre sono sempre pronte a correre in aiuto in caso di bisogno, come è successo anche durante la recente emergenza per l’alluvione". Insieme al cambio di presidenza,

la sezione pratese dell’associazione, che conta un migliaio di iscritti, vedrà anche

il rinnovo delle altre cariche.