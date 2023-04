Maratonina, festa per 2500 persone a Prato. Tra gli uomini vince Mwiwikya, Mohamud prima nella gara femminile

Prato, 16 aprile 2023 – Una domenica di festa grazie alla Maratonina. Oltre 2.500 partecipanti hanno invaso le vie della città in una giornata ideale con un bel sole e poco vento. Tanta partecipazione grazie anche a chi ha corso con l'amico a quattro zampe, i camminatori insieme a Milena Megli e a chi ha voluto esserci per correre per Gio (Giovanni Iannelli, il giovane ciclista morto in seguito ad un incidente di corsa ad Alessandria) e per la Lega fibrosi cistica della Toscana.

Il via lo ha dato il sindaco Matteo Biffoni, che ha corso insieme ai suoi concittadini i 21,097 chilometri della Maratonina. Prima dello start ufficiali sono stati lanciati i palloncini arancioni che rappresentavano Giovanni dalle sorelle Margherita e Vittoria, insieme ai tanti amici presenti.

Una festa che ha contagiato tutti e che ha visto come vetrina la coreografia del Castello dell'Imperatore e di piazza delle Carceri. Al traguardo è stato Patrick Mutunga Mwiwikya in 1h05'24" a vincere davanti a Olivier Irabaruta (1h05'49"), terzo Leonce Bukuru (Cosenza) 1h08'03". Nella corsa al femminile ha conquistato il podio più alto Hodan Mohamed Mohamud (Atletica Radio Centro Web) in 1h18'50" davanti a Sabina Scollo (1h24'06"), terza Alice Tambini (Circolo Minerva, 1h24'30").

A vincere il 22° Trofeo Cna memorial Daniele Biffoni per i migliori pratesi Giacomo Pizzicori (Atletica Prato) al maschile e Catia Ghiardi (Parco Alpi Apuane), con il sindaco Biffoni arrivato al traguardo con il tempo di 2 ore. Il Trofeo Coni Memorial Stefano Balestri è stato assegnato alla Lega Fibrosi Cistica e lo ha consegnato la famiglia Balestri insieme al fiduciario del Coni Luca Vannucci. Per le società l'8° Trofeo Carrozzeria Mg Memorial Alberto Guidoreni è stato assegnato alla Podistica 29 Martiri che quest'anno compie 50 anni, mentre il 46° Trofeo Romano Borselli è stato dato alla Podistica Prato Nord a cui Regalami un Sorriso ha consegnato un defibrillatore (il terzo in due giorni, il 176° della propria attività) , mentre il 33° Trofeo Daddi Mario ha visto protagonista la Podistica Pratese. A seguire Mezzana Le Lumache, Atletica Prato, Podistica Medicea, Silvano fedi, Il Fiorino, Montecatini Marathon e Risubbiani.

LA FOTOGALLERY DI REGALAMI UN SORRISO

Al femminile la vincitrice del campionato toscano master donne è stata Pisa Road Runners, alla quale è stata assegnata la quinta Coppa Emanuele Bartolini davanti a Orecchiella Garfagnana e Il Fiorino, mentre al maschile è il Gs Orecchiella Garfagnana la società campione toscana master a cui è stata assegnata la quinta Coppa Avis Prato davanti al Pisa Road Runners, con il terzo posto a squadre andato all'Atletica Prato. Per la Fido Running, infine, ha vinto Poldo in coppia con Massimo.

Sul percorso tanta gente e musica che ha dato il ritmo ai podisti. Il servizio sanitario è stato a cura della Misericordia di Prato, il servizio fotografico a cura della onlus Regalami Un Sorriso che ha messo in strada anche tutti i pace maker con il palloncino che davano il tempo alla corsa. L'applauso più grande per Giovanna Pellegrino (SF75 Truck & Field Master Gross) che ha chiuso la gara conquistando la maglia di campionessa toscana Oro oltre i 75 anni.

«Prato risponde sempre a livello sportivo - ha sottolineato il vice sindaco e assessore allo sport del Comune di Prato, Simone Faggi - E’ stata una vera festa. Tanta gente e tanti appassionati che sono scesi in piazza a correre, camminare e soprattutto a vivere il centro. Chi con il cane, i bambini, insieme all'amico a quattro zampe. davvero bello».

«Prato è diventata la capitale dell'atletica con la mezza maratona e la Cds di Marcia allo stadio Mauro Ferrari - ha spiegato invece il presidente toscano Fidal, Alessandro Alberti - la scelta è stata giusta e siamo contenti che sia stata una bella festa con l'assegnazione delle maglie di campioni toscani di categoria». Per la consigliera regionale Ilaria Bugetti (Pd) «Prato dimostra di essere una città sportiva e con un grande cuore», mentre Maurizio Vannelli, presidente Uisp, la Maratonina è stata la dimostrazione perfetta che «lo sport è per tutti».

«Un grazie a tutti i volontari, ai nostri partner e a chi ci ha sostenuto - ha chiuso Silvano Melani del comitato organizzatore - riuscire a mettere in strada oltre 2.500 persone è un lavoro di sinergia tra enti, associazioni e soprattutto appassionati. Grazie ai podisti e a chi ha scelto Prato».