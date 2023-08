Manutenzioni: Anagrafe chiusa al pubblico

Occhio ai servizi comunali. Il Comune di Montemurlo informa che lo sportello al cittadino e l’ufficio anagrafe, che attualmente sono collocati nei locali del Centro Giovani ’David Sassoli’ in piazza Don Milani, 3 durante il mese di settembre rimarranno chiusi alcuni giorni per consentire interventi di manutenzione tecnica informatica e per aggiornamento professionale e dei software in dotazione agli uffici. In particolare lo sportello al cittadino e l’anagrafe saranno chiusi al pubblico sabato 2 settembre per consentire ai tecnici di intervenire sulla rete informatica. Gli uffici rimarranno chiusi anche lunedì 18 settembre per l’intera giornata, giovedì 21 settembre solo nell’orario mattutito dalle 11 alle 13,30,e nelle giornate di martedì 26 settembre e martedì, mercoledì 3 e 4 ottobre per consentire l’aggiornamento dei software e la formazione del personale.

Il Comune si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi.

Nel palazzo comunale di via Toscanini i lavori di ristrutturazione andranno avanti anche nei prossimi mesi, ma la conclusione della messa in sicurezza strutturale consente di poter far rientrare nel palazzo alcuni uffici, che l’amministrazione aveva dovuto spostare in piazza Donatori di sangue nell’ex sede dell’asilo nido Tata Badà. Dal prossimo 1 settembre, dunque, gli uffici Patrimonio, Ambiente, Infrastrutture e strade e Lavori pubblici, ritornano nel palazzo comunale in via Toscanini, 1 al primo piano. In questi ultimi giorni di agosto gli uffici sono chiusi per permettere il trasloco: ripartirà la regolare attività e il ricevimento di tecnici e cittadini da venerdì primo settembre. Si tratta dei primi uffici che ritornano nell’edificio a seguito della messa a norma sismica e degli interventi strutturali alle fondamenta.