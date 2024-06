Manteco brilla per qualità . Azienda eccellente 2024

Il ’palmares’ di Manteco per i risultati nel settore della produzione tessile continua ad arricchirsi. Stavolta, l’azienda di Montemurlo ha ricevuto il Premio aziende eccellenti 2024, riconoscimento assegnato da Global Strategy e consegnato nel corso del tradizionale appuntamento che si è tenuto nei giorni scorsi a Milano nella sede di Assolombarda. L’evento, intitolato "La metamorfosi delle aziende familiari: evolvere fra tradizione, capitale umano e intelligenza artificiale", ha visto il confronto di Matteo Mantellassi, co-Ceo Manteco con imprenditori ed esponenti di rilievo sulle opportunità e le sfide che le aziende dovranno affrontare nei prossimi anni. Le Aziende eccellenti d’Italia vengono individuate, come ogni anno, dall’OsservatorioPMI® di Global Strategy, società di Consulenza Strategica e M&A focalizzata sulle aziende familiari, arrivato quest’anno alla XIV edizione. Il processo di selezione si basa su una metodologia ormai consolidata che, partendo dai dati di bilancio degli ultimi cinque anni di oltre 70.000 aziende italiane, ha identificato tra quelle che fatturano tra i 25 e i 250 milioni, le aziende Eccellenti ovvero quelle in grado di superare stringenti parametri di performance economico-finanziaria rispetto al proprio settore di riferimento. Queste aziende si sono distinte per la capacità di superare la pandemia e le tensioni geopolitiche internazionali, trovando nei momenti di incertezza un nuovo slancio. Inoltre rappresentano la punta di diamante dell’imprenditoria italiana, che negli ultimi anni ha dimostrato di riuscire a coniugare una significativa crescita dimensionale (valore della produzione aggregato che è raddoppiato dal 2020 al 2022), con una marcata efficienza operativa (l’indice Return on Sales % è praticamente raddoppiato passando dal 8,3% del 2018 al 15,9% del 2022), e che di fatto costituiscono, da Nord a Sud, la spina dorsale dell’eccellenza produttiva italiana.

"La tecnologia offrirà grandi opportunità nei prossimi anni – dichiara Antonella Negri-Clementi, ceo e founder di Global Strategy – che le aziende devono imparare a gestire, sviluppando adeguate competenze e investendo sulle risorse umane, che costituiranno sempre più il vero valore differenziante per far leva sull’applicazione delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale".