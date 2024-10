Gianluca Mannelli confermato proposto della Misericordia di Prato. Lo ha eletto il nuovo Magistrato dell’Arciconfraternita, riunitosi mercoledì 23 ottobre, nel corso della sua prima riunione. Mannelli inizia così il suo terzo mandato alla guida della Misericordia e sarà in carica per quattro anni. Confermati per il prossimo quadriennio anche Carlo Scardazzi nel ruolo di provveditore e Laila Minelli come governatore. Nel nuovo consiglio, oltre ai già citati Mannelli, Scardazzi e Minelli: Antonella Meli, Giuliano Manzione, Alessandro Castagnoli, Cristiano Salvini, Matteo Cutaia, Daniele Lombardi, Alessandro Gucci, Alberto Cipriani e Gabriella Moradei. Fa parte del Magistrato anche il correttore dell’Arciconfraternita monsignor Nedo Mannucci.