Manifestazione del Primo Maggio. Viabilità: da martedì scattano divieti

Il Comune di Montemurlo si prepara ad accogliere le migliaia di persone che arriveranno in città per partecipare ad una delle tre manifestazioni nazionali, promosse dalle sigle sindacali Confederali, Cgil, Cisl e Uil mentre nel pomeriggio alle 14 si svolgerà la cerimonia di intitolazione di una strada a Luana D’Orazio, la giovane operaia morta sul lavoro, che vedrà la partecipazione di numerose autorità, come la ministra del Lavoro, Elvira Calderone. "Sono consapevole che saranno giorni molto impegnativi per la nostra comunità e per questo chiedo la collaborazione di tutti i cittadini e la loro comprensione per i disagi che si potrebbero verificare", dice il sindaco Simone Calamai.

La manifestazione dei sindacati inizierà alle 10 del giorno 1 maggio, ma il piano di sicurezza prevede limitazioni che entreranno in vigore da martedì 29 aprile. In particolare dalle 14 di martedì 29 aprile alle 24 del 1 maggio scatta il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati in via Rosselli, via Carducci eccetto residenti, in via Pascoli, in via Garibaldi, in via Martiri della libertà, in via Fratelli Cervi (da via Giunti a via Matteotti), in via Matteotti, in via Indipendenza, eccetto i veicoli della Rai, piazza Donatori del sangue, eccetto veicoli dell’organizzazione, in via Montalese (da via Rosselli a via Scarpettini) e in via Montalese (da via Pascoli a via Udine). Dalle 18 del 30 aprile divieto di sosta in via Alessandria, in via Caporetto, in via Moro, in via Livorno, in piazza della Costituzione, eccetto autorizzati, in piazza Oglio, eccetto autobus partecipanti, in via Scarpettini (da via Berlinguer a via Milano), eccetto autobus partecipanti, in via Palermo (da via Scarpettini a via Caduti sul lavoro), in via Caduti sul lavoro, in piazza dell’Antica croce (parcheggio: discesa partecipanti in autobus), in via Messina, in via Scarpettini, in via del Lavoro, in via del Giglio, in via Moro, eccetto autorizzati, in via Livorno. Dalle 14 di martedì 29 aprile entra in vigore il divieto di transito in piazza Donatori del Sangue, in via Pascoli intersezione via Carducci.

I parcheggi saranno istituiti nella zona di via Scarpettini (zona ex Super Frescato) e per raggiungere Montemurlo Centro dovranno percorrere via Palermo, via Martiri delle Foibe, il sottopasso pedonale, via Livorno, lo stradello di raccordo con via Moro, via Moro, via Fratelli Rosselli e piazza della Repubblica (andata e ritorno). L’altra possibilità di parcheggio è in via Udine e il percorso prevede di percorrere la via Udine, via Montalese e piazza Repubblica. Aggiornamenti sul sito del Comune di Montemurlo www.comune.montemurlo.po.it.