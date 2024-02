’Mandorli fioriti’ e libri. L’anticipo di primavera

La primavera è nell’aria con gli appuntamenti culturali.

A Carmignano dal 1° marzo inizia la rassegna letteraria "Mandorli fioriti", organizzata da Fabiano Martelli per conto del circolo Arci di Bacchereto e che vedrà la presentazione di tre opere librarie. Si parte il 1° alle ore 21 nella sala del circolo in via Molinaccio con "Poesia" di Mauro Antinarella, poi il 15 marzo (ore 21) spazio alla narrativa con "La favola di Amaranta" di Monica Attucci e il 5 aprile (ore 21) presentazione del romanzo "Via delle bocche del lupo, 73 (sinfonia in Si minore per archi ed orchestra)" di Raffaello Pecchioli. Per informazioni: 055.9863029 oppure 347 5085659 (Fabiano). Ogni mese in biblioteca a Carmignano c’è la rassegna "Pomeriggio con l’autore" e sabato 2 marzo (ore 16,30) ci sarà la presentazione del libro "Profugo" di Matteo Molino, romanzo vincitore del "Premio Speciale Critica Letteraria" Città di Caserta, Premio Letterario Amarganta "Giovane Talento" e altri riconoscimenti. Oltre all’autore Matteo Molino, interverrà l’assessore alla cultura Cristina Monni.

Febbraio si chiude al museo archeologico di Artimino con "Paola d’etrusco" domenica 25 alle 15,30 poi a marzo ci saranno nuovi laboratori con temi più primaverili. Domenica, prendendo spunto dalle testimonianze scritte presenti su alcuni reperti del museo, il laboratorio per bambini dagli 8 anni in poi, approfondirà il tema della scrittura e lingua etrusca per poi preparare il "quaderno dell’etrusco" sul quale riprodurre un’iscrizione secondo antiche formule. Il costo è 3 euro a bambino più 2 euro l’ingresso al museo. Prenotazioni entro sabato: 055.8718124 oppure [email protected].