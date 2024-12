Manchester Figline Galceti. Che vittoria in trasferta

Comandano l’Autofficina Salva e Casa del Popolo Bacchereto nel campionato di calcio a 5 amatoriale, girone ‘Castello dell’Imperatore’ organizzato dall’Opes Toscana. L’Autofficina osserva il turno di riposo e viene agganciata al vertice dalla Cdp che si impone di misura 4-3 sullo Sporting Spurs. Decisive la rete di Lorenti e la tripletta di Rapezzi. Scorrendo risultati e classifica, il Lao Pan vince per 6 a 3 contro l’Akatsuki. A segno Pratella, Occhini, Moscardi, Franci, Donnini e Bacci per il Lao Pan, mentre per l’Akatsuki segnano Sequieros Vicente (doppietta) e Cervelli. I Black Devils, invece, battono l’Union Birrino per 3 a 1, con le reti di Ballini e la doppietta di Meleqi. Per gli ospiti, invece, c’è il gol della bandiera di Scuotto. Altro 4-3 pure per il Ci Esse Football Club al cospetto dei Red Phenomenal: per i padroni di casa vanno in gol Bonini, D’Orsi e Bambagioni con una doppietta. Per il ‘Red’, invece, segnano Avella e Di Paola con una doppietta. Il Manchester Figline Galceti batte in trasferta i Diavoli dei Balcani 4 a 7 con le reti di Gestri, Palumbo, Zotici e un poker di gol messi a segno da un ispiratissimo Antonio Arcorio. Dietro le due capolista a due punti di ritardo troviamo il Ci Esse Football, a -5 dal vertice i Diavoli dei Balcani.