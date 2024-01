Maltratta la mamma e la sorella, arrestato un ragazzo di 24 anni

Prato, 11 gennaio 2024 – Maltrattamenti alla madre e alla sorella. Così un 24enne di origine bulgara è stato arrestato a Prato dalla polizia nei giorni scorsi. Gli agenti sono intervenuti dopo la telefonata di una donna che segnalava che suo fratello aveva aggredito, in sua presenza, la loro madre in un'abitazione di via Delfini. La lite era scattata in seguito ad una discussione tra fratello e sorella e la madre, intervenuta per calmare il ragazzo, era stata a sua volta aggredita dal figlio. All'arrivo delle volanti il 24enne si trovava rinchiuso in bagno.

Le due donne hanno raccontato che si trattava di una situazione che durava da più di un anno e che il giovane aveva quotidianamente atteggiamenti aggressivi, spesso improvvisi, accompagnati in alcuni casi da violenze fisiche. Comportamenti che le donne non avevano mai denunciato per timore delle reazioni del ragazzo. Alla presenza degli agenti, il 24enne, in un primo momento apparentemente ritornato alla calma, ha ricominciato ad avere comportamenti violenti, con minacce e dando l'impressione di non riuscire a controllarsi. Gli agenti hanno quindi provveduto ad arrestare il ragazzo per maltrattamenti in famiglia.