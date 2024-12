Maliseti, Viaccia e Iolo. I lavori agli impianti sportivi sono finalmente alla fine

"Nelle ultime ore abbiamo provveduto ad effettuare un sopralluogo insieme ai tecnici comunali. Quasi tutti i cantieri sono in dirittura d’arrivo, contiamo già entro le prime due settimane del mese di gennaio di consegnare almeno due impianti alle rispettive società. Posso dire che il primo campo ad essere riconsegnato sarà quello di Maliseti". Parola dell’assessore ai lavori pubblici Marco Sapia, il quale ha così tirato le somme del maxi-cantiere Pnrr da oltre due milioni di euro che ormai da quasi due anni sta riguardando quattro campi sportivi del territorio. Lavori praticamente finiti a Maliseti, dove gli operai erano al lavoro per la sostituzione totale del manto in sintetico del campo di calcio sussidiario: restano da posizionare le bandierine del corner e l’amministrazione comunale è fiduciosa nel poter riconsegnare l’impianto al Maliseti Seano entro i primi dieci giorni del nuovo anno, nella migliore delle ipotesi.

Lo Jolo dovrà aspettare qualche giorno in più considerando che la riconsegna del Fantaccini dovrebbe concretizzarsi intorno alla metà del mese prossimo. In questo caso, l’intervento principale consisteva nell’installazione di quattro torri-faro a servizio del campo per garantire l’utilizzo in notturna (oltre che nel miglioramento della tribuna degli spettatori e nella creazione di un impianto di illuminazione di emergenza). La società aveva fatto sapere qualche giorno fa come le operazioni principali fossero state portate a termine, ma il Comune ha fatto presente che mancano alcune opere edili minori che dovrebbero essere concluse in tempi relativamente brevi.

Poi c’è la questione legata al "Ribelli" di Viaccia, dove gli operai erano al lavoro per la realizzazione del manto in erba sintetica: il club ha fatto sapere che la riconsegna è ufficiosamente già avvenuta e già lo scorso venerdì i giocatori della categoria "allievi" stavano allenandosi in via Valdingole, ma l’amministrazione fa presente che mancano alcuni lavori di natura idraulica da completare comunque in breve tempo.

Un po’ più indietro, rispetto a questi tre, il cantiere relativo al campo in sintetico del Montano di viale Galilei (anche se bisogna ricordare che in questo caso i lavori sono partiti sul finire della scorsa primavera, per quanto i Cavalieri Union avessero riconsegnato il campo al Comune nel dicembre 2023, ndr). Gli operai dovrebbero tornare a lavorare sul fondo subito dopo l’Epifania, per un’operazione che nel migliore dei casi si potrebbe chiudere il prossimo febbraio. In ogni caso, la giunta Bugetti ha ricordato di aver previsto un indennizzo per le società che non hanno potuto utilizzare i rispettivi impianti nel corso del 2024, con il bando che dovrebbe aprirsi il prossimo mese.

Il bando di gara con risorse Pnrr ha messo in difficoltà in questi mesi le società sportive. "Il campo ci è stato riconsegnato qualche giorno fa – ha commentato Gianni Esposito, presidente del club del Viaccia - siamo sollevati, considerando che avremo finalmente modo di riorganizzarci: non è stato facile andare avanti nei mesi scorsi, perché l’indisponibilità del terreno di gioco ci è costata circa 50mila euro di mancati incassi. Che per una società come la nostra, è una cifra importante". A Iolo solo la sensibilità della Figc e in particolare del vicepresidente toscano Massimo Taiti ha fatto sì che in tempi rapidi il campo sussidiario avesse il lasciapassare per poter ospitare le gare. Ciò ha permesso alla società di far svolgere le partite del calcio giovanile e di ’difendere’ gli incassi anche grazie al bar pizzeria.

Giovanni Fiorentino