Magia del cinema. Al Terminale arriva Huppert

Un bel ritratto di donna in programmazione al Terminale. Un altro personaggio femminile che permette alla sua attrice protagonista di mettere in luce il solito straordinario talento. Isabelle Huppert in "La verità secondo Maureen K" (ore 21.15) ovvero la sindacalista Maureen Kearney della multinazionale Areva che ha difeso per anni almeno cinquantamila operai, fino al momento in cui si ritrova vittima di uno stupro. Nessuno la crede. Addirittura c’è che sospetta che Maureen si sia inventata tutto. Un fatto di cronaca avvenuto in Francia qualche anno fa. Poi finalmente la verità verrà a galla. Sempre nella sala di via Carbonaia vedremo "L’ultima luna di settembre", una storia toccante ambientata negli splendidi paesaggi della Mongolia (17.4519.30). Per i più piccoli "Titina" (ore 16) e per la rassegna Cinefilante ecco "Spiccare il volo – L’odissea di Shoom e Piro Piro" domenica primo ottobre alle 10. Il cinema Eden punta sulle due novità del momento; a novant’anni suonati torna Roman Polanski. Grazie a Luca Barbareschi che l’ha prodotto e interpretato, il regista già autore di capolavori indiscussi regala un film molto diverso dai suoi precedenti. Con "The palace", Polanski racconta di un gruppo di personaggi facoltosi che si appresta a vivere il passaggio al nuovo millennio, in un grande albergo di Gstaad nella notte tra il 31 dicembre del 1999 e il primo gennaio 2000, quando tutti temevamo gli effetti del millennium bug. Un girotondo grottesco, dove a sfilare sono una galleria di personaggi stravaganti interpretati da Fanny Ardant, Mickey Rourke, John Cleese, Fortunato Cerlino e persino Sidney Rome (ore 1618.1521)". Altra grande novità, "Asteroid city" di Wes Anderson, uno dei pochi talenti nati nel cinema americano in questi ultimi decenni. Anderson chiama a se un grande cast. Stavolta Tom Hanks, Tilda Swinton, Matt Dillon, Willem Defore, Margot Robbie e Scarlet Johansson che per il suo personaggio si è ispirata a Gina Lollobrigida (ore 1618.1521?. Al Pecci proposte horror con "Piggy" (16.30), "Cannibal Holocaust" (18.30), "Talk to me" (ore 21.15). Mercoledì 4 "Le mie poesie non salveranno il mondo" (ore 17.15) e il capolavoro di Wim Wenders "Il cielo sopra Berlino" (ore 21.15).

Federico Berti