Magia dei ritratti Saletta Valentini: come nell’800

Il progetto si chiama "Prato ti guarda" ed è un’opportunità per tutti coloro che desiderano sperimentare l’atmosfera affascinante del XIX secolo attraverso ritratti personalizzati. Dal 12 al 25 giugno nella saletta Valentini di via Ricasoli sarà possibile avere un ritratto realizzato gratuitamente, rivivendo lo stile e la bellezza artistica dell’epoca a cura del fotografo pratese Carlo Gianni. La saletta Valentini, un luogo intriso di storia concesso dall’assessorato alla cultura del Comune fornirà il contesto perfetto per questa iniziativa. Gianni sarà il creatore di questi ritratti, utilizzando tecniche tradizionali e materiali di alta qualità, come facevano gli artisti dell’Ottocento, cercando di "catturare" la personalità dei soggetti. Prato ti guarda è aperto a tutti, indipendentemente dall’età o dal background delle persone. "Ogni ritratto sarà realizzato gratuitamente – spiega Gianni – come forma di celebrazione dell’arte, della cultura e della diversità presenti nella comunità di Prato. Questa iniziativa permetterà ai partecipanti di portare a casa un ricordo prezioso, un ritratto unico e personale.". In cambio della disponibilità ad essere fotografati, ai partecipanti sarà regalato un file contenente le loro foto; successivamente alcune foto verranno esposte in una mostra che avrà il patrocinio del Comune.

"Nell’Ottocento i fotografi non avevano la possibilità di fare istantanee perché le pellicole avevano una bassa sensibilità, le luci erano deboli e di conseguenza le pose a volte duravano anche un minuto intero, in cui la persona doveva stare immobile per evitare che la fotografia venisse mossa - spiega Carlo Gianni -. Il concetto è proprio questo: catturare un’immagine statica, un ritratto da portarsi dietro tutta la vita, esattamente come i quadri di un tempo". Per ulteriori informazioni e prenotazioni del ritratto si può contattare Carlo Gianni: 329 6721339 o [email protected] Si consiglia di prenotare in anticipo.